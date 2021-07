A pesar de que la mascarilla empieza a ser cosa del pasado, todavía forma parte de nuestra vida cotidiana

Seguir usando la mascarilla, aunque en ocasiones, en el día a día hace que le siga pasando factura a nuestro maquillaje, incluso más

Estas bases de maquillajes líquidas y en polvo que no dejan mancha en la mascarilla son la solución

Hace ya varias semanas que se levantó la obligación de llevar mascarilla en espacios abiertos, siempre y cuando se mantenga la distancia de seguridad necesaria. Lo que significa no solo un respiro en los momentos de calor intenso, sino también para nuestro maquillaje. O no. Al final la mascarilla no se ha ido del todo y ponérnosla y quitárnosla no hace más que rozarlo todo el tiempo y la mascarilla acaba completamente perdida y el maquillaje totalmente arruinado. A no ser que echemos mano de ese maquillaje que no mancha la mascarilla.

Y es que a grandes males, grandes remedios. Las bases de maquillaje densas y que dejan huella ya son cosa del pasado. Ahora se buscan maquillajes que no transfieran. Y no solo porque ese maquillaje no manche la mascarilla, sino porque también es más ligero, por lo que deja respirar mejor la piel, queda más natural y unificado, y lo mejor de todo es que no se mueve a pesar del roce de la mascarilla, por lo que el resultado dura mucho más tiempo intacto.

En definitiva, el mejor para el verano y más para este en el que nos encontramos en este impás con la mascarilla. Además, para gustos texturas, y es que este maquillaje que no mancha la mascarilla se puede encontrar tanto en líquido como en barra. Que manche o no la mascarilla es completamente independiente, eso sí, los polvos no son la mejor opción.

Aquí, las mejores opciones para no dejar de maquillarte a pesar de que haya que seguir llevando (la mayoría de las veces) la mascarilla.

En stick

Para muchas, este es el tipo de base de maquillaje más cómodo que existe, ya que solo habrá que dibujar unas rayas y esparcir con una espina o brocha. Además, es perfecto para ir de viaje porque se evitan los problemas que se suelen tener con los líquidos. Esta es de la firma Technic, que está de venta en Primor por 1,99 euros. Es de fórmula ligera, fácil de mezclar y cremosa y se puede usar como base de maquillaje, contorno y corrector. Es de cobertura modulable y se recomienda aplicarla directamente sobre la piel y después difuminarse. Es apta para veganos.

Más de 30 horas

Uno de los factores importantes para que la base de maquillaje no manche la mascarilla es que sea de larga duración. Un ejemplo es la Super Stay de Maybelline que dura 30 horas. A pesar de que dura tanto tiempo intacta su fórmula es ligera pero ofrece gran cobertura. Es resistente al agua y al sudor. Está rebajada en Druni a 10,50 euros de 13,99 euros.

La más natural

Otra de las cosas que siempre se busca en una base de maquillaje es que sea lo más natural y segunda piel posible. Eso se consigue con esta base de Saigu, una base fluida y ligera que cuida la piel también. Tiene una cobertura media-baja y modulable, que consigue unificar el tono de la piel y disimular pequeñas imperfecciones. Gracias a su contenido de aceites y ceras vegetales, la piel estará hidratada y protegida durante todo el día. Es apta para todo tipo de pieles. Es vegana y cuesta 30 euros.

Luminosa

Esta base de maquillaje de Nars se formula sin aceites para evitar que transfiera. Es ligero pero dura hasta 16 horas. Es para todo tipo de pieles. No bloquea los poros pero sí ofrece gran cobertura. Calma la piel reduciendo la aparición de rojeces, la irritación y la decoloración gracias a sus pigmentos dorados y verdes y el extracto de boerhavia. Cuesta en Lookfantastic 23,95 euros.

Para todas

Así se construye la filosofía de Rare Beauty, la firma de maquillaje de Selena Gomez. Su base de maquillaje que no mancha la mascarilla, está formulada en 32 tonalidades diferentes. Es transpirable y ligera y da la sensación de un sérum, con una cobertura media para una auténtica aplicación por capas. Esta textura de sérum hace que sea de fácil aplicación. Se uniformiza con la piel y suaviza el aspecto de los poros sin obstruirlos. Está disponible en Sephora por 32,99 euros.

Con tratamiento