María Pombo se somete a una reducción de pecho: "Por fin ha ocurrido"

María Pombo ha pasado por quirófano para realizarse una reducción de pecho. Aunque no lo había contado previamente, lo cierto es que no es una intervención que pille por sorprensa a la gente que la conoce, ya que la influencer había reconocido en más de una ocasión que cada día de su vida pensaba en esta operación. "Lo pienso todos los días de mi vida. Me gusta mi pecho grande, pero me encantaría que fuera 1 o 2 tallas más pequeño. Sobre todo ahora, que está más grande y no me cabe ni uno de mis sujetadores y bikinis antiguos", confesó el pasado mes de agosto, poco después de dar a luz a su hijo Martín.