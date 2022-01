“Prevención de riesgos al llegar a los 30. Era algo que me daba mucho miedo por dos cosas. Primero por contarlo y hacerlo público porque pasaba olímpicamente de una polémica, en plan: ‘cómo has podido ponerte bótox, has perdido naturalidad’. No me apetecía meterme en ese momento hater, la verdad, y tenía como esa tensión, en plan, ¿lo cuento o no lo cuento?”, reconocía que no estaba preparada para las críticas. Sin embargo, tras reflexionar, la hermana de María Pombo cambió el chip: “Me dije: ‘Mira, tienes treinta años, chata, eres mayorcita, haces lo que quieres con tu cuerpo y me apetecía contároslo”.