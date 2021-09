La exfoliación regular de la piel del rostro es una de esas rutinas de belleza que no te puedes saltar , incluso si tienes la piel sensible. Utilizar un exfoliante que se adapte a las necesidades de nuestra piel es fundamental para conseguir una tez limpia, lisa y luminosa. Y es que los exfoliantes consiguen eliminar las células muertas estimular la renovación celular y dejar la piel preparada para absorber correctamente los cosméticos que utilizas a diario.

Cuando se tiene la piel sensible, es habitual pensar que la exfoliación puede resultar un tratamiento demasiado agresivo. Pero lo cierto es que solo tienes que elegir el producto adecuado y aplicarlo con suavidad. También es importante utilizarlo con la frecuencia que te permita tu piel, y en el caso de las sensible, no debería ser más de una vez por semana.