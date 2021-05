No todos los actores están dispuestos a jugar con su look a lo largo de su trayectoria profesional. Hay quienes prefieren no arriesgarse y mantenerse con la estética que tanto les define. Justo en paralelo a este amplio grupo están aquellos que no tienen problema en evolucionar y mostrar su vena más camaleónica. Probar una nueva imagen que rompa con aquella con la que se dio a conocer al público. Úrsula Corberó, Amaia Salamanca, Ester Expósito o Ana Milán (como puedes ver en el siguiente vídeo) son algunas de las celebrities que nos han sorprendido con sus inesperados cambios. Una larga lista a la que ahora se ha añadido Michelle Jenner. La actriz, que acaba de retomar su papel de Sara en ‘Los hombres de Paco’, serie policial que le lanzó a la fama, ha dejado atrás su característica melena castaña y ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con su nuevo estilo.