Las brochas de maquillaje son nuestras aliadas para conseguir un acabado make up perfecto. Las hay para todo, y parece que no hay producto que no podamos aplicar con ellas. Saber para qué sirve cada una y cuál elegir suele ser siempre lo más complicado, y la principal razón para que nos las incluyamos en nuestra rutina de maquillaje. Por eso es el momento de descubrir qué brocha tenemos que usar y para qué, y sacarle así el máximo partido a nuestros productos de maquillaje.