Estilo 'Flashdance': Blanca Romero viaja a los 80 en el Festival del Málaga con el corte tendencia de la temporada

Pocas películas son capaces de ser icono de una generación. Ya no se repite eso de que la influencia de una cinta traspase décadas. Pero 'Flashdance' lo consiguió. Es imposible no soñar con formar parte de esa mítica academia de danza cuando suenan las primeras notas del teclado en 'What A Feeling'. O morirse de ganas de bailar como un loco con el estribillo de 'Maniac'. Y tampoco se puede evitar acordarse de Alex Owens, el personaje de Jennifer Beals en el film, cuando vuelven a convertirse en tendencia peinados como el suyo.