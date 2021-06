Pese a que estamos habituados a contemplar la fachada más glamurosa de nuestras celebrities en todas sus apariciones públicas, cada vez son más los rostros conocidos que deciden desvincularse de la imagen impoluta y se muestran al natural en las redes sociales. Posar con la cara lavada ha adquirido un significado que va más allá de ser una simple tendencia, es una forma de aceptarse y de liberarse de complejos. Paula Echevarría , Aitana, Salma Hayek , Cristina Pedroche o Tamara Falco son solo un pequeño porcentaje de socialités que han dado un paso adelante y han enseñado su rostro sin filtros. Una larga lista en la que también tiene su lugar Pilar Rubio , que ha vuelto a demostrar que, a sus 43 años, no es necesario ni maquillaje ni estar perfectamente peinada para irradiar belleza.

La presentadora colgaba un selfie a primera hora de la mañana con su melena totalmente despeinada . “¡Y yo con estos pelos!”, exclamaba Pilar en el título de este post, que ha generado un aluvión de comentarios de seguidores que han subrayado lo atractiva que está recién levantada . “Pues estás más guapa así que no tan maquillada”, escribía una usuaria. “Con esa cara tan bonita que tienes, los pelos es lo de menos”, le tranquilizaba otro. “Mil veces mejor al natural”, se sumaba a esta corriente una más.

La relación de Pilar Rubio con su cuerpo

Su perfeccionismo ‘extremo’, según ha explicado en entrevistas, le ha generado más de un dolor de cabeza. “Yo antes de tener hijos no tenía la conciencia que tenía que cuidarme tanto. Fue quedarme embarazada y pensar: ‘no quiero que mi cuerpo cambie, no quiero ser solo madre, quiero seguir activa, y sentirme mujer y me tengo que cuidar”, confesaba hace poco.