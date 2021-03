Las mujeres de las casas reales suelen ser las reinas del estilo . Son muchas las personas y, sobre todo, los expertos que han tomado a la reina Letizia, a Rania de Jordania, a Carolina y a Charlène de Mónaco como uno de sus referentes en cuanto a belleza y moda. Lo cierto es que esta última se ha convertido en toda una it girl, se ha rebelado en cuanto a lo establecido y siempre ha dejado su impronta personal en cada uno de sus looks y de sus cortes de pelo. Por regla general, son pocos las reinas o las princesas, de las casas de todo el mundo, que se decantan por una melena más bien corta.

Charlène de Mónaco llegó a la casa real monaguesca con su propio estilo

Su último cambio de look, un pelo tazón con rapado lateral

Eso sí, esto no le impidió seguir siendo fiel a su esencia. La princesa ya ha comentado, en más una ocasión, que le encanta jugar con su pelo. Por eso, los cambios de look son algo normal en su día a día y siempre suele apostar por sorprender. También, siempre le ha gustado bromear con la idea de que es la persona de la realeza que más cambios de looks se ha hecho. Y probablemente no le falte razón. ¿El último cambio? Un pelo tazón con rapado lateral.