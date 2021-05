Es muy común experimentar en algún momento de la vida (o en varios) con diferentes colores de pelo, en unas ocasiones afines a nuestro tono natural y en otras buscando un cambio que resulte evidente. Los impulsos pueden ser de diferente tipo: porque siempre hemos soñado con ser rubias si somos morenas, por cambios vitales o por seguir la moda del momento. Cualquier motivo es bueno y nos encanta la idea de arriesgar, pero no podemos olvidar que por encima de todo buscamos que el color de pelo que llevemos nos siente bien. Y para elegir el color de pelo que más nos favorece hay que tener en cuenta nuestro tono de piel.

Si para elegir un tipo de corte hay que prestar a tención a nuestras facciones y tipo de pelo, para elegir el tono el color de piel (incluso el de ojos) es fundamental. Si piensas que eso es limitante, no te creas. Y tampoco tienes que permanecer fiel, ni mucho menos, a tu color de pelo natural. Pero es posible que el pelirrojo no te quede tan bien como te gustaría o que no te atrevas con un rubio miel, que es lo que tu piel está pidiendo a gritos.