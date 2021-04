Si hay un peinado del que nos declaremos auténticas fans ese es la coleta. La coleta en todas sus versiones. Y es que no hay recogido que sea más fácil de hacer, siente mejor y tenga tantas posibilidades. Además, la puedes llevar en cualquier situación, incluyendo los eventos más sofisticados. De entre todos los tipos de coleta posible , nos vamos a detener en los looks de tendencia con coleta alta , la elegida por las vips para pasear por la alfombra roja o para disfrutar de sus días más relajados.

Nos fijamos en las coletas altas por dos razones poderosas: son tendencia y estilizan los rasgos faciales como ningún otro peinado. No necesitas tener el pelo muy largo para presumir de coleta, ya que se adapta muy bien a todo tipo de largos, por no hablar del recurso de muchas celebrites de utilizar extensiones en ocasiones especiales. De hecho, nos hemos fijado en ellas para saber cómo podemos sacarle el máximo partido a este peinado tan favorecedor.

Cuidados para lucir una coleta alta

Si quieres una buena coleta alta es fundamental que desenredes el pelo a conciencia . Si no te lo vas a lavar en el momento y está enredado, utiliza un producto acondicionador sin aclarado que te facilite el cepillado.

Para una coleta con un acabado pulido es muy posible que quieras planchar el pelo, antes de hacerte la coleta y como acabado final. En ese caso no olvides utilizar un protector del calor para que no se reseque y tu pelo luzca tan brillante como quieres. Para conseguirlo lo ideal es que apliques al terminar un poco de sérum en las puntas. Por último, puedes aplicar un poco de laca en la zona superior para asegurar que no aparecen pelos rebeldes intentando escapar de la coleta.