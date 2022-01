Soraya Arnelas dio a luz a su segunda hija el pasado mes de octubre

Dos meses después del parto, la cantante ha impactado a sus seguidores con sus abdominales

Muchos de ellos han pensado que se trata de una adbominoplastia, pero la artista ha explicado cómo lo ha conseguido

El pasado mes de octubre, Soraya Arnelas daba a luz a Olivia, su segunda hija en común con Miguel Ángel Herrera. A lo largo de este tiempo, la cantante ha ido contando cómo está siendo su experiencia con la doble maternidad y cómo su hija Manuela se ha adaptado a su hermana pequeña. Pero si algo ha sorprendido a sus seguidores es la recuperación postparto que ha demostrado la artista a través del último vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram.

La cantante publicaba un vídeo en el que se puede ver a la pareja y a su hija Manuela bailando 'Do it to it', una canción de Cherish con Sean P. De fondo, sobre una mecedora, la pequeña Olivia contemplaba la escena. Manuela y Miguel Ángel Herrera lucía los pijamas propios de un domingo por la mañana en casa, pero Soraya bailaba con un pantalón de chándal rosa y una camiseta blanca que dejaba al descubierto sus abdominales.

Poco después de publicar el vídeo, en su muro se podían leer comentarios que hacían referencia a su recuperación física. "¡Qué bien tienes la zona abdominal! Yo con dos cesáreas no he sido capaz de bajarla. Te agradecía si digeras tu pauta", "Estás estupenda, Soraya", "¡Pedazo de vientre!", "Qué tipazo tienes después de dar a luz" o "¿Qué tratamiento te has hecho?", son algunos de los mensajes que se repiten.

Soraya Arnelas explica las pautas que ha seguido para lucir abdomen

Por petición de sus propios seguidores, la artista ha explicado que se está realizando un tratamiento para mejorar la cicatrización de la cesárea en la zona abominal. "Llevo unas diez sesciones, aquí no hay abdominoplastia ni cirugía", ha asegurado. Soraya ha contado que los abdominales que tanto han sorprendido a sus fans son el resultado de varios factores: "En mi caso es comida saludable, estilo de vida activo, tratamientos y genética. Aún no he empezado con el deporte, pero mi cuerpo tiene memoria. Sabéis que siempre he hecho deporte y eso también implica una recuperación más rápida".

Para evitar cualquier tipo de especulación, la cantante ha publicado un vídeo de hace unos años en el que también se puede ver un impresionante abdomen. "Los abdominales se consiguen comiendo sano y haciendo deporte. No con cirugía. Así que las que me decís que me he hecho una abdominoplastia tras la cesárea, simplemente comentaros que os pongáis a hacer deporte, que viene muy bien para todo, para la salud física y mental", ha recomendado.