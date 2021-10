Soraya Arnelas da a luz a su segunda hija con Miguel Ángel Herrera: "Tu nombre te hace justicia"

La cacereña no ha tenido dos embarazos iguales: “El de mi primera hija prácticamente no fue un embarazo, no notaba nada, sí que le notaba a ella en los últimos meses, pero no tenía nauseas ni mareos, ni me dolía la espalda”, recordaba. “Con Olivia los tres primeros meses lo pasé muy mal. Comí bastante poco porque me daba asco todo”, comparaba. Y es que este no era el único punto en el que las hermanas se han diferenciado: “Manuela se colocó desde el primer día [….] Olivia viene tumbada, tengo que ir al fisio porque se me está abriendo la cadera”, comentaba en un directo con sus seguidores.