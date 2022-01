Con el comienzo del año es hora de revisar las tendencias en manicura para el resto del invierno. Tanto para elegir los tonos de moda, como los diseños más punteros, nos encanta estar al día y lograr que nuestra manicura sea el complemento definitivo a nuestros mejores looks. Hay tendencias que se mantienen, otras que evolucionan y, cómo no, otras que son tan nuevas como sorprendentes. Para el día a día o para ocasiones especiales, seas discreta o atrevida, estos meses no te va a faltar la inspiración, como bien te mostramos a continuación con las manicuras que más triunfan este invierno.