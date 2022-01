Todo comenzó cuando, hace unos años, Vanesa acudió a un hotel macrobiótico para realizar un reportaje para una revista. La actriz no se encontraba entonces en su mejor momento , sin muchas energías, sufriendo cansancio y con el colesterol muy alto, así que cuando el director le recomendó que se animase a probar esta forma de alimentación, decidió que no tenía nada que perder. Leyó mucho al respecto y se dio un mes de prueba para experimentar con la dieta.

Una vez superado dicho periodo, la alicantina se hizo unos análisis para evaluar cuál había sido el impacto de este cambio vital. Los resultados le hicieron comprobar que había dado con la tecla adecuada . Pero a la actriz no es partidaria de generalizar: Vanesa siempre ha dejado claro que una dieta no tiene por qué venir bien a todo el mundo , recomendando que cada persona analice con ayuda de profesionales cuál puede ser la solución más idónea a sus problemas de alimentación.

El cereal integral es, como explicaba Vanesa, la base principal de la macrobiótica ya que, al no ser refinado, tiene más fibra, es más saciante y aporta la energía necesaria para el día, que se reparte de forma progresiva. El azúcar desaparece completamente de la dieta.

En una reciente entrevista para la revista Women’s Health, la actriz, que en lo personal se reconcilió hace unos meses con su ex Emilio Esteban, ha comentado cuáles son algunas de sus rutinas alimenticias actuales y qué reglas sigue hoy en día. Hace tiempo que Vanesa no hace menciones directas a la dieta macrobiótica (aunque en algunos de sus vídeos más recientes sí habla de la importancia de los alimentos alcalinizantes, reconoce al mismo tiempo no ser estricta en lo referente a la alimentación), pero sigue reconociendo que le encanta comer bien e intenta nutrirse de la forma más saludable posible.