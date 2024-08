Aciertos y errores de la boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima

Tenía la intuición de que estos novios no me iban a decepcionar ni un segundo y así ha sido. La boda de Jordi Cruz y Rebecca Lima nos deja para el recuerdo la imagen romántica de una pareja más que bonita y natural en el día de su enlace. Y eso es algo que no siempre todas las parejas pueden decir, porque a menudo se empeñan en disfrazarse ese día con atuendos que no les representan por ningún lado. El secreto era sencillo, no intentar ser otra cosa que lo que son en sus vidas diarias. Y aquí los novios acertaron de pleno. Estaban guapos y naturales hasta el infinito.