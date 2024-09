Aciertos y errores de la boda de Nacho Aragón y Bea Gimeno

(En vídeo: Todos los looks de los invitados a la boda de Nacho Aragón y Bea Gimeno: De Emilio Aragón a María Pombo (Fotomontaje con imágenes de Instagram @mariapombo, @mariagdejaime y @mariafrubies))

No importaban las arrugas del lino, al contrario. Aquí primaba la naturalidad de los looks, los pelos revueltos y la divina rusticidad de la Mallorca interior con toda la exquisitez de su luz.

1. La novia. Simple. Con su vestido lencero de satén, diseño de Claudia Llagostera, su melena suelta, su velo romántico, su ramo silvestre con olivo y eucalipto. Todo me encantó en ella.

2. El novio. No me puede gustar más este look de novio de boda mediterránea con lino beige, camisa blanca abierta y alpargatas.