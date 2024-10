Aciertos y errores de los Premios Bazaar Women of the Year 2024









Ester Expósito se volvió protagonista de los Premios Bazaar Women of the Year 2024 en Madrid con su discurso contra las críticas a los cuerpos.

Aplaudo enérgicamente este alegato y no tendría que decir, pero lo digo aunque hayan pasado 14 años desde el inicio de esta columna de opinión, que aquí se juzga moda e imagen, con mucha ironía pero también con mucha humanidad. Los cuerpos son una cosa, los gustos o sus ausencias otras.

Chapó por Expósito y saco la lupa para ahondar en lo nuestro.

Aciertos

1. Tenía ganas de hacer esto. Hoy abro los aciertos con Rossy de Palma, a la que no siempre aplaudo sus elecciones de vestido y hoy sí. Porque anoche se vistió de la mujer glamurosa que es, con todo tu talante y su fuerza. Y me encantó su depurado poderío.

2. Juana Acosta. Tan tapada y tan sexy una vez más, con su falda tubo metalizada y su cisne negro.

3. Dicen algunos pérfidos que Eugenia Orborne está embrutecida desde que se cortó el pelo. Una amiga maligna y muy rubia que muchos conocéis dice que era un bombón de esos que anunciaba la Preysler por Navidad y que estaba terrible. Yo la vi tan top como las lentejuelas oro de su vestido. Y eso que era de Elisabetta Franchi, que no es un gurú de estilo precisamente. Así que acierto doble.

4. Por fin llegó un día en que la insigne Victoria Federica me gustó. No voy a tirar cohetes tampoco pero su vestido halter tan fluido y con bolsillos me chifló.

5. María G. de Jaime y Tomás Páramo anoche me gustaron en pareja.

6. Marta Lozano y su tan simple pero tan divino negro.

7. El de Laura Matamoros era perfecto para una noche de buenos vestidos negros.

8. El vestido joya de Esther Cañadas. Oda a al gris plata.

9. Entre las estrellas internacionales de la velada, Elizabeth Hurley y su glitter silueta.

10. Rosario Flores. Ella podría ponerse lo que quisiese que nada restaría lo que es y lo que representa. Pero además sus flores oro maxi sobre negro eran tan optimistas como su arte.

11. La simpleza femenina de un masculino esmoquin con camisa blanca. Jerry Hall.

12. Blanco y con plumas faisán, Milena Smit.

13. Lucía Rivera y su negro con escote V.

14. El vestido de Laura Escanes, aunque ni me gustaba el cut, ni ese color incierto, era mucho mejor de espaldas.

15. Carmen Lomana siempre es la noche clásica por encima de cualquier tendencia, vanguardia o lo que sea con lo que se tildan algunos prestadores de vestidos. Ole por ella y su vestidor.

15. El vestido de Ester Expósito no fue tan impactante como su discurso pero igual de acierto.

16. Hoy de los chicos me quedo con Fernando Guallar.

Errores

1. Al lado del vestido, o lo que fuese, de Carmen Farala cualquier otro error, con dos copas de vino, podría ser hasta total chic.

2. No le pillé el rollo en el frío otoño castellano de Madrid al aceite en la piel de Jessica Goicoechea, con esta camisa blanca de satén abierta hasta los confines del esófago.

3. El paso de cebra de Jedet era eso, como para pisarlo de feo.

4. Igual de terrible que el modelito con estela de pelo amarillo pollo de Andrea Vandall. Si no le dio alergia fue un milagro.

5. Ona Mafalda, qué manía con los vestidos sobre bragas.

6. Lo de María Luisa Mayol que me lo expliquen.

7. El corto de Rigoberta Bandini ni le sentaba bien ni era para una red carpet.

8. Los farragosos 80 de Marta Nieto, o cómo escaparte de casa al rockola en plena movida con lo que pillaste del armario.

9. Las flores de Cleo Zu Oettingen me parecieron como para una bata. De casa, no de cola.

Otros errores lo eran porque no me parecían buenas opciones, no por ser desastrosos como los anteriores.

10. El morado de Marta Sánchez, a pesar de quedarle como un guante, me pareció como del vestidor de viuda alegre de un imitador de Joan Collins.

11. Del mismo sitio debió salir el otro morado de la noche, el de Ariadne Artiles.

12. El volumen del vestido de Alba Díaz, tan de Dinastía de los 90, no me cuadraba con el black. O no al menos en ella, que ya es grande de por sí. Y eso último me encanta.

13. Juro que me gusta Manuel Carrasco, como artista y como hombre, pero estoy contando los días para que una noche me deje con los ojos abiertos de un lookazo. Hasta ahora, no hemos tenido esa suerte.

Y que estaba cañón Aitana, no lo dudo, que estaba ideal sí lo dudo. Ella podría con casi todo pero no le pillo yo a veces el punto a sus estilismos, como este body interior picante con falda que es pero no es…

Pero oigan, en el mundo de los ciegos, ya sabemos quién es el rey.

