El aplaudido discurso de Ester Expósito tras las críticas a su cuerpo: "Estoy cansada y cabreada, no somos muñecas"

Ester Expósito ha sido premiada con el Bazaar Women of the Year 2024 New Generation

En el discurso de casi tres minutos que ha ofrecido, la actriz ha aprovechado para responder a todos aquellos que en los últimos días han opinado sobre su físico

"Lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos", ha asegurado

Ester Expósito ha sido este lunes galardonada con el Bazaar Women of the Year 2024 New Generation y ha aprovechado, en un discurso de casi tres minutos, para alzar la voz contra el machismo, la violencia de género y el poder en el sentido negativo que en las redes sociales se ejerce sobre las mujeres. Este aplaudido discurso llega unos días después de que la actriz se convirtiese en noticia por un supuesto cambio físico que fue especialmente comentado a raíz de una de sus últimas apariciones televisivas.

"El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y de una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello", ha comenzado diciendo Expósito, que ha aprovechado este momento para ser ella la que les señales y les diga "que eso no está bien" y que nadie opina ("y menos públicamente") sobre el físico de otra persona. "Y menos si no tienes ni idea de lo que estás hablando", añadía.

He subido un poco de peso y ya está porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos

La intérprete ha explicado que esto no lo hacía por ella, que desde hace años sabe "lo que hay" y se ha encargado "con mucho esfuerzo" de adquirir las herramientas necesarias "para poder gestionar este tipo de situaciones", lo hace por otras personas, otras chicas que "a lo mejor no las tienen o, aunque las tengan, no tienen porqué aguantarlo". "Al igual que yo, que no tengo porque aguantarlo. Estoy cansada y estoy cabreada", ha confesado en este discurso.

Ester Expósito estalla tras las opiniones sobre su físico

La actriz ha explicado que lleva leyendo "la estupidez" de que se ha realizado 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tiene 19 años y se pregunta cuánto tiempo más va a tener que seguir leyendo esto. "La semana pasada volvió a ocurrir y resulta que me he estirado la cara con bótox y no sé qué más. Si así fuera estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a decirme nada porque no le he preguntado y porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está porque, lo creáis o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos y, al final, menos mal, significa que estamos vivas y que no somos muñecas. No vamos a quedarnos así para siempre, por suerte", continuaba diciendo.

Para terminar, Ester ha pedido que "dejemos de estudiar y analizar con lupa tan exhaustivamente a las mujeres" porque, además, "nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona o los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico". Por último ha pedido a "determinados medios de comunicación" que dejen de hacerse eco y darle bola a estos bulos "para conseguir el clic fácil" porque harían mucho bien y ayudarían a que se dejara de "opinar alegremente y sin información veraz sobre el físico de las personas que, al final, es otro tipo de violencia más y que nos puede ocasionar un desgaste psicológico importante a las personas que lo sufrimos", han sido sus últimas palabras.