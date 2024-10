La ceremonia de entrega de los Premios Bazaar Women’s Secret of the Year 2024 tuvo lugar en la tarde de este lunes en los emblemáticos Cines Callao de Madrid. Estos premios, organizados por la revista Harper’s Bazaar, celebran desde noviembre de 2022 a mujeres inspiradoras, reconociendo no solo sus logros en la moda, la música, el arte, y la defensa de causas sociales, sino también su capacidad para inspirar a otras mujeres en todo el mundo.