El Festival de Cine de San Sebastián no baja el ritmo y ayer recibió a una la actrices españolas más conocidas, Ester Expósito . La madrileña llegaba al Kursaal para presentar 'El llanto', su última película en la que comparte cartel con Mathilde Ollivier, Álex Monner y Tomás del Estal, bajo la dirección de Pedro Martín Calero . Para presentar el proyecto ha elegido dos looks inspirados en la divas del cine clásico en lo que la elegancia ha sido el factor predominante. Otro nexo de unión entre los dos estilismos ha sido el vestido negro , una pieza que lleva décadas alzándose como un auténtico imprescindible de prácticamente cualquier armario femenino y es que se puede llevar incluso en bodas . La madrileña, con sus dos outfits, ha dado las claves de cómo llevar esta pieza imprescindible tanto de día como de noche.

El 'new look' de Christian Dior se abre paso en las citas matutinas más elegantes, así lo ha querido proponer la actriz, que rompe una lanza para que los estilismos más sofisticados también se luzcan bajo los rayos del sol. La interprete apostó por un vestido de manga larga y escote muy abierto con que recrea el efecto de un corsé sobresaliendo en la zona alta del busto. La parte superior lleva una botonadura de madera y se completa con mangas largas. Del talle hasta el final se replica la mencionada silueta del maestro francés: cintura marcada y falda de vuelo de corte midi, todo de Vivianne Westwood .

La primera lección que podemos extraer de este look de la protagonista de 'El llanto' es que a la hora de adquirir un vestido negro escojas uno que sea versátil, pero la la vez cuente con algunos detalles que lo hagan especial, en este caso los botones y la simulación de la pieza de corsetería. El largo midi de esta pieza la hace apta para todo tipo de situaciones, pero ese par de detalles hará más fácil que los looks no caigan en lo anodino.