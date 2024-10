Ester Expósito desmonta el consejo "tienes que pensar en ti misma": "Es peligroso"

La actriz está de promoción de su nueva película “El llanto” que se estrena el 25 de octubre

La salud mental es uno de los temas principales que está tratando en sus últimas entrevistas

Así era Ester Expósito en su infancia, antes de convertirse en una de las actrices patrias más exitosas

Ester Expósito está teniendo una agenda de lo más ajetreada estos días con la promoción de su último proyecto, ‘El llanto’, una película de terror que se estrena en cines el 25 de octubre y que la está llevando de gira por diferentes platós. Es el caso de la resistencia, donde visitó hace unos días a David Broncano en ‘La Revuelta’, en pleno prime time, y aunque no era la primera vez que se sentaba a charlar con él (ya lo hizo en ‘La Resistencia’), lo cierto es que el encuentro estuvo de lo más interesante.

Ambos fueron vecinos años atrás y entre broma y broma, soltaron perlitas como “eras muy borde, muy serio. Me lo parecías porque eras muy tímido, serio y callado… Luego te conocí y me di cuenta de que no lo eras", contaba la intérprete entre risas a lo que el presentador respondía que “no lo recuerdo así. Cuando nos cruzábamos me decías que era un máquina, el mejor”.

También hablaron de temas que no dejaron indiferente a nadie como las formas de ligar en los tiempos que corren. La actriz confesó que no es muy fan de flirtear por Instagram, y que prefiere el ‘cara a cara’. “¿Por Instagram? ¿De no conocernos y empezar por Instagram? Casi nada, muy poco”, explicó y añadió que ella es más clásica, en lo que a tácticas de conquista se refiere. “Nada demasiado extravagante, un detallito, unas flores. No hace falta que me hagas una canción, que oye, ¡bienvenida está!”, añadió haciendo referencia al tema que compuso Dani Martín sobre ella. “Últimamente prefiero más un encuentro en un bar, una miradita…” reconoció.

Las ‘otras caras’ de Expósito

Pero más allá de su entrevista, en las últimas semanas Expósito está muy presente en reportajes y todo tipo de contenidos online, gracias a los cuáles sus seguidores están conociendo algunas de sus facetas más desconocidas. Un buen ejemplo lo encontramos en estas preguntas que le hicieron en el Festival de San Sebastián, donde hace referencia al peor consejo que le han dado relacionado en el ámbito psicológico.

“A mí me parece muy importante ir a terapia, pero mucha gente, claro, cuenta su película”, comienza diciendo. “Esta gente que en general dice… ‘a mí lo que me han dicho que tengo que hacer es pensar en mí’, y tú piensas… ‘pero si eres la persona más egoísta del mundo, como encima te alimenten eso de ‘piensa en ti’, te vas a volver ya…” comenta haciendo una clara referencia al narcisismo que hay en la sociedad hoy en día.

En dicho video en el que conversa con Juan Sanguino, la actriz termina su reflexión con un interesante apunte: “es verdad que hay que quererse, pero no como creemos que es querernos, que es pensar en uno mismo y en lo que a mí me apetece, sino aceptarse. Quererse desde la aceptación y aceptar lo que hay y abrazarlo y no querer estar todo el rato cambiando algo”.

Estas declaraciones dan que pensar sobre este tema, especialmente en unos tiempos en los que parece que ‘todo vale’ a la hora de sentirnos bien, muchas veces sin pensar en la responsabilidad afectiva. Pero, ¿cuál es la opinión de un experto? Hablamos con la terapeuta emocional, Laura Poveda, para que explique cuáles son los puntos a tener en cuenta y valorar cuando se trata de querernos a nosotros mismos.

Cultivando el amor propio

“El amor propio, el real, el que te hace crecer, el que crea cambios en tu vida, es el que permite tener una mirada hacia todas las decisiones que he tomado en mi vida sabiendo que en ese momento las hice, con las herramientas que tenía. Porque ‘a toro pasado’ es muy fácil decir, ‘lo hubiera hecho diferente…’, pero en ese momento no. Si tú tienes una mirada hacia ti, va a haber partes de ti que se van a quedar ahí estancadas, bloqueadas. Esa culpa va a generar un estado emocional donde voy a sangrar encima de personas que no me han hecho daño”, comenta.

Añade además que en la vida, hay que saber poner límites. “Hay que saber decir que no, hay que saber romper relaciones por amor propio, pero siempre desde una emoción en la que tú puedas sostenerte a ti misma. Y con la otra persona hay que tener responsabilidad afectiva, no puedo hacerle daño para yo ponerme un límite. No es necesario hacer daño a los demás para ponerme en mi lugar”.

Y es que, no cabe duda de que, al querernos, desarrollamos una base sólida para enfrentarnos a los desafíos, establecemos límites sanos en nuestras relaciones y aprendemos a valorar lo que realmente importa. Pero esto es un proceso continuo, no un estado que se alcanza de la noche a la mañana. Requiere de práctica, paciencia y, sobre todo, autocompasión. Aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras.