Aciertos y errores de los Premios Grammy Latinos 2024

Los Grammy Latinos viajaron desde Sevilla, último escenario de los premios en 2023, hasta Miami para su edición de 2024.

Y la ciudad volvió a llenarse de estrellas latinas de la música, de aciertos no siempre elegantes y de muchos despropósitos.

ACIERTOS

1 Blanco satén y escote halter negro con lazada en cola. El acierto de Roselyn Sánchez estaba por encima de toda despampanante estrella.

2 La feminidad de Fefi Oliveira era un soplo romántico en una noche de looks excesivos.

3 El Versace turquesa de Karol G era uno de esos aciertos no elegantes, pero acierto.

4 Glitter y bajo de plumas, como las divas de antaño. Emilia.

5 Las teselas gold de Águeda López bien podrían haber sido de un Rabanne de los 90.

6 El de Nathy Peluso color carne no me hechizaba pero no era lo peor de la noche, está claro. Y con su rojo con volantes rizados estaba pletórica.

7 El enredo de Becky G ni era elegante, ni chic, ni nada que se le acercase a un acierto en otra alfombra pero en esta (lo entenderá hasta un niño al ver los errores) se lo compro.

8 El armario de Alejandro Sanz no sabe de etiquetas, pero hoy no era el error de otras veces y me quedo con este no error de bulto.

9 Aunque de los chicos me quedo con el esmoquin azul noche con lentejuelas de Carlos Rivera.

10 Y con los flecos negros del vestido cuello cisne de Nadia Ferreira.

10 Karen Martínez y su oro se comieron a un Juanes que más que nunca parecía un palmero de un colmao de turistas. Ella aciertazo. El error al cubo.

11 Parecida suerte corrieron esta vez David Bisbal y Rosanna Zanetti. Ella acierta con su plisado metalizado. A él no le pillo su tapicería sobre el pecho desnudo.

ERRORES

1 No hace falta esforzarse para catalogar de disfraz el rollo terrible de Mon Laferte.

2 Y el de Bruses.

3 Lo de Ela Taubert no se quedaba atrás. Qué estrangulación.

4 El de Ali Stone era de guerrera galáctica de peli de serie B.

5 Camilo me gusta tanto cantando como me espantan sus cantes estilísticos. Le habría comprado el pantalón, pero el body transparente con el sobaco al aire ni muerto. Pegaba, eso sí, con la confusa y siniestra acuarela de Eva Luna.

6 Por tela no sería en el caso de Alejandro Fernández pero su intento de frac era como de anfitrión hortera de un show de magia.

7 A Fonsi le sobraban plumas.

8 Pero lo de Jay de la Cueva era ya el acabose.

9 Y en los errores simples, sin esperpentos, algo es algo, dejaré un negro, el del oversize de Rauw Alejandro…

10 …y un blanco, el de Anitta. No es su color habitual, lejos de algunos de sus looks negros de infarto de muchas noches de premios. Su vestido bustier de encaje no era para morir. De gusto, digo.

Pues así fue la noche

Nacho Montes