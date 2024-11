Traje sastre y vestido rosa metalizado: los looks de David Bisbal y Rosanna Zanetti en los Premios Grammy Latinos 2024

El Kaseya Center de Miami acoge esta noche la gala de los Grammy Latinos , que en 2024 celebran su edición número 25. En este evento, además de los premios y las actuaciones en directo, los looks de la alfombra roja se convierten en el otro de los grandes protagonistas de la noche.

El cantante almeriense llegaba de la mano de su esposa, Rosanna Zanetti, y hacía las siguientes declaraciones sobre su look: "Me he puesto corporativo, con el color de los Latin Grammy. En mi caso también celebrando la navidad".