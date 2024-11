Estos premios rinden homenaje a la diversidad y el talento de los músicos de América Latina, España y Portugal. Este año, en su 25ª edición, hay nuevas categorías y un listado de nominados que reúne a grandes artistas españoles como El Cigala, David Bisbal, Quevedo, Rozalén, Niña Pastori, Vicente Amigo, C. Tangana, Iñigo Quintero o Carlos Sadness, entre otros muchos. Más allá de los españoles, Karol G y Bad Bunny se han convertido en los favoritos de la noche porque acumulan 8 nominaciones cada uno.

En la entrega de premios previa a la gran gala, Bizarrap ha sido uno de los galardonados. El productor se ha llevado el premio a Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina por el remix de Shakira BZRP Music Sessions 53 junto a dj Tiësto. "Yo conocí la música electrónica gracias a Tiësto cuando tenía 6, 7 años. Mi papá me mostraba su música y pudimos hacer una canción juntos, el remix de esta canción que fue tan grande con Shakira. Que ya ganamos el año pasado, pero esto nos permite seguir compartiendo esta canción que tantas alegrías ya nos dio", ha comentado al recoger el premio. Otra de las premiadas ha sido Nathy Peluso, que ha ganado la estatuilla a Mejor Vídeo Musical Versión Larga y a Mejor Canción Alterativa por 'El día que perdí mi juventud'.

La canción surgió una noche de madrugada, ha explicado la artista en su agradecimiento. "Había perdido lo que más me movía: las ilusiones y el deseo. Entonces me dije: 'Yo me tengo que recuperar'. Y la mejor manera de salvarnos es la música, hacerla y escucharla. Para mí la música siempre ha sido mi camino, mi fe- Decidí escribir una profecía y recuperar la juventud, la inocencia y la libertad", ha dicho Peluso. En el agradecimiento de otro de los premios que ha recibido, la cantante se dio las gracias a sí misma por sacarse "de donde estaba" y atreverse a tanto.