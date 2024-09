Según han contado, a pesar de la diferencia de edad y de lo curioso de la relación el entorno de ambos siempre apostó por su amor. Su historia de amor siempre ha estado marcada por la admiración, así como el respeto y el apoyo mutuo y fueron varias veces en las que resultó evidente. "Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado", aseguraba Jimmy que no llegó a tener hijos con su pareja a pesar de que manifestó que le hubiera gustado.

Antes de conocer a Sandra, Jimmy estuvo casado en otras dos ocasiones. Su primera boda fue con Merry Martínez-Bordiú, hermana de Carmencita. Aquel enlace no estuvo exento de polémica ya que fueron los primeros del entorno familiar del dictador en vender su boda en exclusiva a una revista. Tras la separación, Jimmy reveló un montón de intimidades en un libro. De aquel matrimonio nació una hija con la que el colaborador televisivo no tenía relación llamada Letizia, fruto de su historia de amor con la nieta de Franco, con la que no tenía contacto desde hace más de tres décadas. "Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar", dijo el comunicador.