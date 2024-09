La familia de Jimmy Giménez-Arnau: su pareja Sandra, su hija Leticia, sus padres y hermanos

El periodista y escritor reconoció públicamente en más de una ocasión el importante apoyo que Salgado era en su vida. " Es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado". Según sus propias palabras, tenía en sus planes formar una familia con ella . Sandra ha seguido muy vinculada durante todos estos años a la televisión.

Hace unos años, en una conversación con Bertín Osborne, Jimmy Giménez-Arnau confesó que vio a su hija hasta los 12 años y que llevaba treinta años sin saber de ella. "Nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla, pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", comentó él mismo. Poco se sabe sobre ella, más allá de que reside parte del año en Miami, ciudad en la que también habita su madre, y que está casada con un empresario desde 2008.