Manu Tenorio tuvo otra gran polémica hace diez años: una acusación de infidelidad y un videoclip que nunca vio la luz

El cantante Manu Tenorio se encuentra en el ojo del huracán: tras anunciar que tenía un grupo de “inquiokupas” en una de sus propiedades, han salido a la luz sus problemas tributarios y ha protagonizado diferentes polémicas en programas de televisión y redes sociales. No es la primera vez que el sevillano se encuentra en medio de un escándalo mediático : hace diez años unas fotografías con una chica que no era su esposa lo pusieron en la picota.

Tenemos que rebobinar hasta el año 2013 para situarnos: corría el mes de noviembre de aquel año, cuando la desaparecida revista ‘Cuore’ llevaba a su portada unas instantáneas en las que el ex concursante de OT aparecía en actitud cariñosa con una joven que no era su esposa, Silvia Casas, con la que lleva casado desde 2008.

“ Manu Tenorio se besa con una chica que no es su mujer en plena calle, aquí pasa algo”, titulaba el semanario junto a una de las instantáneas captadas por los paparazzis. Aquello desató una tormenta de declaraciones y desmentidos que aún se recuerdan en las redacciones. El cantante, muy enfadado, intentó salir de aquel embrollo asegurando que las fotografías estaban descontextualizadas y se trataba en realidad del rodaje de un videoclip.

Sin embargo, su desmentido echó más leña al fuego: analizando el reportaje quedaba claro que las explicaciones del triunfito no eran del todo ciertas. Alrededor de ellos no había la parafernalia que suele acompañar este tipo de grabaciones. Junto a ellos no había ni cámaras, ni maquilladores, ni personal de producción ni elemento alguno que dejara ver que aquello era un rodaje.