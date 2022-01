Julio Iglesias ha reaparecido en la escena pública. Aunque ha sido en la radio y por teléfono, ha sido la primera vez en mucho tiempo que el artista sale de su aislamiento. Nuestro cantante más internacional, que ha intervenido en la presentación del libro de su amigo el locutor Pepe Domingo Castaño, ha bromeado sobre su estado de salud: "Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto", aseguró. Sin embargo, la salud del cantante se ha cuestionado en más de una ocasión.