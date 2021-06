1. Jorge Javier Vázquez, el rey midas del Cuore

2. Pablo Alborán, con la prensa a la espera del primer novio

3. Carla Vigo, la sobrina de la Reina

4. Miguel Bosé, contar la verdad para seguir vivo

La vida personal de Miguel Bosé siempre ha generado interés, pero el culebrón de su paternidad y su ruptura con Nacho Palau le han convertido en Cuestión de Estado. Como ocurrió con Rociíto, aún no se ha oído por completo su versión de la historia y solo se ha pronunciado una de las partes, aunque Miguel reveló, sobre la ruptura familiar, que no estaba "preparado para eso" . El día que Miguel hable sin tapujos, los audímetros pueden reventar.

5. Nacho Palau, la cara B de la historia

Hay tantos claroscuros en la historia de la paternidad y separación de Miguel Bosé y su ex pareja que ésta también cotiza al alta. Todavía no ha hablado en ningún medio y ha estado a punto de convertirse en participante “Supervivientes”. Al final no hubo acuerdo, pero no es descartable que conviva en el próximo GH VIP o que incluso hable, previo pago, para alguna cabecera o programa de televisión.