Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, acude a su primer photocall: "Me tendré que acostumbrar"

En este principio de su camino profesional no todo han sido buenas experiencias. Tras su primer trabajo como actriz, la joven estalló ante las críticas recibidas. Muchos de sus seguidores pensaron que se podían estar aprovechando de su imagen, algo a lo que respondió de forma tajante: “Un consejito para la vida. Si no sabéis algo, no habléis de ello. No metáis mierda de algo que no tenéis ni idea”.