Agoney ha vuelto a lanzar nueva música con ‘Tormenta’ y tiene muchos nuevos proyectos entre manos. “Me he perdido los cumpleaños de mis sobrinas siempre por trabajo”, confesaba sobre su apretada agenda. Aunque la invitación ya le ha llegado, el canario confesaba a los micrófonos de ‘Divinity’ que aún no sabe si va a poder asistir. Pese a que afirme que “es difícil” que pueda asistir a esta celebración tan especial, el canario no ha “confirmado ni desmentido” que tenga una intención clara. Si quieres saber más, ¡dale play al vídeo que encabeza esta noticia!