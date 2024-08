En Galicia y con medio centenar de invitados: así ha sido la boda de Teté Delgado con Anxo Carbajal

En marzo de este mismo año, Teté hablaba con ‘Semana’ sobre sus planes de futuro junto a su novio, que ya estuvo casado anteriormente: “ No me ilusiona mucho la idea, la verdad. Él es una persona divorciada… Y si alguna vez nos casamos será para montar una fiesta muy gorda . En principio, lo que quiero es despertarme y que siga ahí, ¿sabes?”, explicó sobre la posibilidad de que ambos se dieran el ‘sí, quiero’.

Finalmente, según los hechos, habría cambiado de opinión y ha decidido poner el broche de oro a su relación con Anxo, de quien también se sinceró en la misma entrevista sobre los aspectos que consiguieron enamorarle: “Paciencia, sobre todo. Y tiene también que, cuando lo vi, me enamoré y se acabó. Él estaba vestido de uniforme con tricornio, y me fijé en él, cosa que no entiendo, porque no me gustan los uniformes para nada. Pero fue solo verlo, me dediqué al acoso y derribo, hasta que al final aceptó”, afirmó.