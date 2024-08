La finca, el menú y los trajes: los detalles de la boda de cóctel de Antonio Rossi y Hugo Fuertes

Los detalles del enlace han salido con cuentagotas, con sus cuentas de Instagram como telón de fondo, donde han compartido que la celebración tendrá lugar en Madrid , en una de las fincas pertenecientes al Grupo Mónico -todavía no han especificado en cuál de las tres- y que han puesto todo su empeño para que todo sea perfecto, plasmando su personalidad y preferencias en cada rincón. Será una boda de unos doscientos invitados , entre los que se esperan varias caras conocidas, y sin padrinos .

Se sabe también que la ceremonia tendrá lugar por la tarde y que el banquete, en lugar de ser sentados, como suele darse en la mayoría de las bodas, será de tipo cóctel con un total de 16 platos de degustación en los que no faltará ni el jamón ibérico, ni delicatessen como tartar de atún, ostras, sushi, cremoso de aguacate, milhojas de foie o ensalada de gambones. Habrá también puestos de arroces, fideuás, quesos o pescaíto frito.

Además, tal y como ha publicado Hugo en una serie de stories en su cuenta de Instagram, quieren salir del concepto 'típico' de boda y no contarán ni con alianzas ni padrinos (aunque sí la de los testigos). En cuanto a su look nupcial, la firma encargada de vestirlos será Mansolutely, un sello 'made in Spain' especializado en trajes a medida (en el caso de Hugo, también ha explicado que lucirá calzado de la marca Glent). “Son garantía de éxito, además cuentan con la ayuda de la última tecnología para que el traje quede a la perfección. ¡Nos escanearon para tener las medidas exactas!”, escribieron en sus cuentas de Instagram.