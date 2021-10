María Fernández-Rubíes nunca falla. Da igual el tipo de evento, da igual el momento y da igual la ocasión, la influencer siempre escoge el mejor look. Y así sucedió también el día de su boda. La joven no lo tenía nada fácil en el día de su boda, pero logró sorprender. No era la primera influencer que pasaba por el altar y los antecedentes habían dejado el listón bastante alto.