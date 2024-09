La boda de tres días de Patricia Montero y Álex Adrover: reunión 'TupperSex', clase de yoga y spa

Una boda que ha durado tres días no podía tener un único vestido de novia. Patricia Montero llevó uno en la preboda del viernes y dos en la fiesta del sábado. Los tres fueron de Pronovias. El primero, preparado para la fiesta, fue un diseño abierto en la cintura, con escote y una falda con aperturas laterales. Era de color blanco, semitransparente. "Me encanta potencias las partes de mi cuerpo que me gustan, como la espalda y los escotes", adelantó meses antes. Y así ha sido.