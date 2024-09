“Con Juan Manuel nos reímos mucho, lo pasamos muy bien juntos y somos felices . Me volvería a casar mañana con él”, decía en 2022 en un desfile de Pronovias la periodista, que compagina esta profesión con la doma clásica, otra de sus grandes pasiones.

"No se me ocurría un escenario mejor para casarme. Mallorca es el lugar donde he veraneado toda mi vida, las cenizas de mi padre reposan allí y todos los recuerdos que tengo de la isla son maravillosos", explicó para Vanitatis.