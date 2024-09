Los desastres de las famosas con sus vestidos de novia: de Céline Dion a Kourtney Kardashian

Aunque el objetivo de todas las novias es dar con el look más favorecedor el día de la boda y que la mayoría da en el clavo con su vestido y su maquillaje, hay ocasiones en que las elecciones no son acertadas. Cuando se trata de una boda anónima todo queda en familia y es difícil que trascienda, pero eso no sucede cuando los desastres ocurren en los vestidos de novia de las famosas.