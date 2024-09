Junto a las instantáneas, en las que el matrimonio no ha dudado en dejarse ver en actitud romántica, Verdú ha querido añadir unas palabras con las que se ha dirigido a todos los que, durante la fecha especial, han permanecido a su lado: "Gracias, mi gente. Nos habéis hecho pasar un finde de ensueño. Gracias por venir a los que pudisteis y a los que nos celebrasteis en la distancia. No se cumplen 25 años a la vez con dos de tus parejas de amigos íntimos. Así que celebrando la vida seguimos ", ha escrito la actriz.

Además de los miles de ‘me gusta’ que acumula el post, no ha tardado en llenarse de comentarios de felicitación a la pareja por parte de otros rostros reconocidos como el de Nuria Roca, Jaydy Michel, Silvia Abascal o Marta Hazas .

En 1998, Maribel y Pedro se conocieron gracias a Luis Merlo, hermano del productor teatral: “Estaba haciendo la serie Canguros con él y leyendo un guion en donde había muchos personajes, que había escrito Pedro. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré”, desveló la actriz a Jesús Calleja.