Maribel Verdú, a Pedro Larrañaga por su 25 aniversario: "Gracias por quererme"

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga se han consolidado como una de las parejas más estables del panorama nacional. El matrimonio comenzó su relación en el año 1998, cuando se conocieron gracias a Luis Merlo, hermano del productor. “Estaba haciendo la serie Canguros con él y leyendo un guion en donde había muchos personajes, que había escrito Pedro. Me enamoré de la pelirroja y le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré”, desveló la actriz a Jesús Calleja. Ahora, cuando se cumplen 25 años de su boda, ambos han roto el hermetismo que guardan habitualmente en torno a su historia para gritar su amor a los cuatro vientos.