Desde que su novio le pidiera matrimonio totalmente por sorpresa, Rocío Camacho sigue intentando asimilar todo lo que ha vivido en las últimas horas. "No voy a olvidar en mi vida la tarde de ayer. Nos vamos de boda. Tengo que contaros muchas cosas amigas, estoy en una nube", ha contado la influencer, que ha asegurado que no puede parar de llorar ni un minuto. " Desde ayer mi mood es llorar 24/7 e intentar asimilar que me caso".

La influencer está absolutamente emocionada ante su próxima boda y ha compartido con todos sus seguidores, con quien tiene una relación muy estrecha, su felicidad. "Tengo miles de mensajes y no sabéis la ilusión que me hace compartir todo esto por aquí. Siento que es como decírselo a un grupo de amigas en las que todas nos alegramos de las cosas bonitas que les pasan a las otras y las celebramos como si fuesen nuestras. Sigo en shock, cada vez que me miro la mano no me lo creo", ha contado Camacho, que ha agradecido todas las muestras de cariño que ha recibido tras hacer pública la noticia de su compromiso. Una noticia por la que ha recibido las felicitaciones de miles de fans y de algunos rostros conocidos como Alexia Rivas, Nuria Marín, Estela Grande, Marta Riumbau o Dulceida.