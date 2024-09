Osborne es el padre de las tres hermanas mayores de Ana Cristina, Alejandra, Eugenia y Claudia , nacidas del matrimonio del cantante con Sandra Domecq. Si bien su relación sentimental no pudo ser, entre ellos siempre existió una gran amistad, mucho cariño y respeto, y Bertín siempre ha tratado a Ana Cristina casi como a una hija. La muerte de Sandra en 2004 no cambió eso , sino que lo reforzó, haciendo que todos se apoyaran mutuamente para superar la pérdida.

El pasado mes de abril, Ana Cristina confirmaba los planes de la pareja de pasar por el altar y lo hacía en una entrevista para la revista Hola. Ahí confirmaba que hacía tiempo que habían decidido casarse, pero que hasta el momento no habían pensado fecha ni se habían puesto a organizarlo, pero, una vez que ya vieron que era el momento adecuado, habían decidido compartirlo con todos.

La pareja siempre ha llevado su relación con gran discreción, desde el principio de la misma. De hecho, era la propia Ana Cristina la que confesaba que, a pesar de lo guapo que le parece su pareja, lo suyo no fue amor a primera vista, sino algo que se fraguó más a fuego lento. “Nos conocimos porque es muy amigo de mi primo Jaime y empezamos a coincidir en planes. Él vivía fuera de Madrid y hubo una época en la que estuvo viniendo mucho, hacía muchos planes con mi primo y empezamos a vernos... y ya en una feria surgió el amor” , reveló en el citado medio.

También reveló que para la pedida de mano, Santi no se arrodilló, “si se arrodilla ahí, me muero”, contaba divertida. “No sé si me hubiese encantado o lo hubiese odiado”. Fue durante una escapada a Roma de la pareja donde decidieron pasar el resto de su vida juntos y sellar su pacto con esta boda.