Tras la separación, Vania comenzó una relación con su actual marido, el doctor Julián Bayón , junto a quien ha conseguido cumplir su sueño de ser madre. La primera vez que se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro lo hizo todavía casada con René, seis meses después la pareja se separaba.

Millán, conocida por haber sido Miss España en 2002, no cejaba en su empeño de ser madre y decidía congelar sus óvulos. Una vez que recuperó la ilusión y encontró la estabilidad al lado de Bayón, volvió a intentarlo. Tres tratamientos después, la pareja daba la feliz noticia de que esperaban su primer hijo en común, una niña que nació en septiembre de 2023 y que llamaron como su madre, Vania .

La expareja parece mantener una relación cordial , por lo menos eso se deduce de las declaraciones que han ido haciendo a lo largo de todo este tiempo. Se alegran de que las cosas le vayan bien al otro y, tal y como aseguraba Vania hace unos años a las cámaras de Europa Press, “Cada uno ha hecho su vida y no hay problema en que podamos coincidir en Madrid en cualquier cosa. No es un inconveniente”

La pareja se rodeaba de familiares y amigos, entre los que no podían faltar los Ramos. René es hermano y representante de Sergio, por lo que este no podía haberse mostrado más orgulloso de acompañarle en un momento tan especial. Junto a él, Pilar Rubio, que pocos meses antes había dado a luz a su primer hijo. Ella además mantiene una gran relación de amistad con Vania. Acudió también Miriam, hermana de ambos, y no podía faltar Pepi quien, como madre del novio, ejerció como madrina.