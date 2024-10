Las invitadas de la boda de Irene Villa eligen el color de la temporada: de Nieves Herrero a Leire Martínez

Irene Villa y David Serrato han celebrado por segunda vez su boda este 4 de octubre en el mirador de Cuatro Vientos. Lo han hecho tras organizar una celebración íntima el pasado 21 de septiembre en los exteriores del monasterio de Burgos. Hasta la localización madrileñas se han acercado amigos de ambos para acompañarlos en este día tan emotivo. Entre las invitadas hemos visto looks que se han hecho eco de las tendencias de otoño más actuales, pero ha habido una que ha predominado y es la prevalencia del color rojo . Lo hemos visto en diferentes tonalidades, en looks monocolor y en forma de estampado. También ha estado presente en los complementos.

Leire Martínez , de 'La oreja de Van Gogh' ha apostado por un vestido monocolor en un tono rojo vivo. Es una pieza de corte midi, con escote barco y un gran lazo a modo de adorno sobre el pecho. El diseño juega con el contraste de texturas, sobre el crepe de la pieza principal se aplica la zona del pecho en tafeta, en un color fresón, creando un efecto de rugosidad. La vasca ha apostado por ondular su pelo en unas ondas de sirena que son tendencia entre las más jóvenes. Ha complementado el look con un tono neutro que nunca falla, el gris, que lo ha elegido tanto para los zapatos, como para la cartera de mano.

El rojo es un color muy llamativo, por lo que no todo el mundo se atreve a llevarlo en un look monocolor. Pero no es necesario hacerlo para sumarse a la tendencia. La madre de Irene Villa ha apostado por introducir este color en una dosis pequeña, en forma de bolero translúcido sobre su vestido a rayas grises y negras, añadiendo un toque de color al atuendo.