Casual pero elegante

Estos son los pantalones palazzo clave que hay que tener como fondo de armario. Y es que pueden servir de forma normal para el día a día o hasta para hacer un look de un evento más especial que exige sobriedad y elegancia. Todo depende de con qué se combine el pantalón palazzo este verano. Si se quiere como look para ir a la oficina y después un 'after work' con amigas, la clave la tiene Isabel Jiménez, que para la parte de arriba relaja el carácter de los pantalones con una camiseta y por abajo eleva el look con unos salones.