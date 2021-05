Si de algo es la primavera es de los vestidos . Muchas prácticamente no nos vestimos con otra cosa hasta que vuelve a llegar el otoño. Y da igual cómo sea el vestido en cuestión: largo, corto, midi , fluido, ajustado, de flores, el de la tendencia del 'slip dress' o los que mandan esta temporada, los vestidos cruzados o aquellos también conocidos como 'wrap dress'.

La tendencia del vestido cruzado lleva siendo una realidad desde hace varias primaveras y veranos, y este año vuelve a confirmarse como tal. Y no es de extrañar porque este tipo de vestidos no son solo frescos y sencillos de llevar, sino que, además, van con todo. Se adaptan a cualquier situación y escenario dependiendo de los accesorios con los que se combine el vestido cruzado. Pero es que tan pronto podemos verlo con unas 'sneakers' para llevarlo día a día de la forma más cómoda, como con un par de tacones que le den un toque más sofisticado y elegante.

Lo mejor de este tipo de vestidos es que te visten de un solo gesto, pues suelen confeccionarse estampados o a todo color, de acuerdo con la estación del año que se ha convertido en su cuna, la primavera y el verano, vamos, el buen tiempo. Casi no hay que elegir accesorios para completarlos, simplemente el calzado y una prenda exterior por si acaso. En este sentido, por el día se llevaría, además de con unas 'sneakers' , alpargatas o sandalias planas o de tacón bajo y cazadora vaquera y para un evento especial, un zapato o sandalia de tacón y una blazer o un fular por encima. Aunque habrá combos, como el de sandalias y blazer que nos hagan del día a la noche.

En definitiva, los vestidos cruzados tienen un alma todoterreno que nos llevan haciendo caer rendidas ante ellos desde hace veranos. Pero por si todavía no habías probado las virtudes de la tendencia del vestido cruzado, aquí las mejores opciones para que por fin te atrevas con ella.

El clásico

Cuando hablamos de vestidos cruzados siempre se nos viene a la mente ese vestido de largo midi , con alguna abertura, que se ata con un cinturón fino y discreto y que llama la atención por estamparse de flores. Es así justo como se seguirá llevando el 'wrap dress' esta temporada y nos atrevemos a decir que las venideras, así que uno de estos no puede faltar en tu armario. Este es de & Other Stories, está disponible en todas las tallas y cuesta 79 euros.

Mini

Pero ese vestido de flores no solo está en versión midi. Si hay un vestido que es propio del buen tiempo ese es el vestido mini, fresquito donde los haya y además estiliza las piernas a más no poder. Sin duda, este es el más cómodo de los vestidos cruzados, pero eso sí, a pesar de que muchos vestidos cruzados pueden adaptarse a todos los escenarios, hay algunos que, a pesar de que su carácter es versátil está hecho por y para las ocasiones más informales en las que la comodidad y lo práctico prime pero también busquemos un toque de estilo. Este es de Pull and Bear y cuesta 17,99 euros.