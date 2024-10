Patricia Montero abre el álbum de fotos de su preboda con Álex Adrover: "No me he visto en una igual"

La boda de Montero y Adrover fue mucho más que una ceremonia, con actividades sorprendentes que reflejaron su espíritu divertido y espontáneo. Una de las más destacadas fue "Winedinsky", una actividad sorpresa donde la pareja, muy sonriente, se dejó ver con copas de vino en mano y las caras pintadas con neón, desatando risas y momentos únicos. En uno de los vídeos que Patricia ha compartido ambos se entregan a su creatividad pintando cuadros con colores mientras que en otro, Álex sacasus mejores pasos de baile antes de sorprender a su esposa con un 'tartazo' en la cara, entre risas y complicidad: : "No me he visto en una igual", ha señalado.