Garbiñe Muguruza y su vestido de novia estilo Hollywood con lazada en su boda con Arthur Borges

El novio llegó junto a varios amigos y entró a ritmo de ' A thousand years' , canción conocida por la saga Crepúsculo que fue interpretada por un trío de dos violines y un violonchelo. La novia llegaba a la cita junto a su madre en un Rolls Royce, mientras su padre esperaba en el altar y para hacer su entrada triunfal eligió ' La chica de Ipanema' . Durante la ceremonia, en la que no hubo discursos ni intercambio de votos, se leyeron varios poemas de amor.

Para el look de belleza también se inspiró en las divas de los años cincuenta , con un maquillaje suave en el que destacaban los labios de color rojo y para añadir un toque de misterio, decidió llevar una sencilla redecilla a modo de velo que caía desde la frente hasta los ojos. En cuanto al cabello, la tenista eligió un recogido pulido, un clásico moño de bailarina que daba protagonismo a sus pendientes, unas argollas de Joyería Suárez.

La elección del ramo ha dado una pincelada de color al look de la novia, que ha elegido un bouquet de rosas Constance de color rosa en armonía con la decoración floral del lugar, que lucía en tonalidades degradadas del rosa al burdeos. La novia ha aclarado que estas tonalidades fueron elegidas de manera intencionada porque “las flores no podían faltar, y no quería todo blanco".