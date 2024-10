Aunque las bodas íntimas y las bodas destino son cada vez más habituales, muchas parejas siguen queriendo organizar una celebración por todo lo alto cuando dan el paso de casarse. Y, las cosas como son, no es lo mismo preparar una boda para 50 personas que una para 250, por muchas similitudes que haya. Si tu lista de invitados es extensa, te conviene saber cómo organizar una boda grande, paso a paso. De momento, has de saber que necesitas empezar con tiempo, para que no se quede ningún detalle por cerrar para tu gran día.