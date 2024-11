La boda fue sencilla y especialmente emotiva en diferentes momentos. El intercambio de anillos fue uno de ellos, pero sobre todo cuando se recordó a los familiares de la novia que ya no estaban; su abuela Amparo, su abuelo Adolfo y su madre Mariam. Hubo pocos invitados, y destacó la ausencia de los tíos de la novia. Cuando Alejandra heredó el título de duquesa, heredado de su padre, sus tío reclamaron este derecho, pero no se les concedió. Parece que no hay una mala relación explícita entre ellos, pero sí un distanciamiento. En cualquier caso, la boda fue solo para las personas más cercanas a los novios, y se celebró en la intimidad.